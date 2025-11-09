Kehl nach verpasstem BVB-Sieg: "Bin richtig sauer"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat spürbar verärgert auf den verpassten Sieg seiner Mannschaft in Hamburg reagiert. Drei Tage nach der 1:4-Niederlage bei Manchester City in der Champions League kassierte das Team von Trainer Niko Kovac kurz vor dem Abpfiff (90.+7) beim 1:1 (0:0) noch den Ausgleich des HSV. "Am Mittwoch hat es mich auch geärgert, aber heute ärgert es mich richtig", sagte Kehl: "Ich bin richtig sauer."

Er werde "erstmal ein paar Tage brauchen", fügte Kehl an: "Denn heute mussten wir dieses Spiel gewinnen." Statt auf Platz zwei zu klettern und auf fünf Punkte an Spitzenreiter Bayern München heranzurücken, tritt der BVB in der Spitzengruppe durch das Ergebnis auf der Stelle. "Es ist ärgerlich, sehr ärgerlich, vor allem wenn man sich die anderen Ergebnisse ansieht", sagte Kovac: "Wir müssen das besser wegverteidigen. Wir sind enttäuscht, wir sind sauer."

Leichte Entwarnung konnte der Trainer bei Nico Schlotterbeck geben, der nach einem Foul eine Schnittwunde am Fuß erlitten hatte, aber durchhielt. "Er hat ja durchgespielt, daher dürfte es kein Problem werden, auch nicht für die Nationalmannschaft", so Kovac.

Nach der Länderspielpause geht es für die Westfalen knackig weiter mit Aufgaben gegen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart und den FC Villarreal in der Champions League.