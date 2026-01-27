Köln bricht Rondic-Leihe ab - Wechsel nach Münster

Der 1. FC Köln hat die Leihe von Stürmer Imad Rondic an den polnischen Erstligisten Rakow Czestochowa vorzeitig beendet und den Bosnier gleich weiter in die 2. Bundesliga verliehen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag bekanntgab, wechselt der 26-Jährige erneut auf Leihbasis bis zum Saisonende zu Preußen Münster, eine Kaufoption haben die Westfalen laut Medienberichten nicht.

"Wir bedauern sehr, dass die Leihe nach Polen sportlich nicht so verlaufen ist, wie sich alle Beteiligten das im Vorfeld erhofft hatten", sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler: "Mit dem Wechsel zu Preußen Münster erhält Imad nun für die kommenden Monate die Chance, regelmäßig Spielzeit zu bekommen und auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen."

Rondic war in Köln im Sommer aussortiert worden, Trainer Lukas Kwasniok hatte ihn zusammen mit zwei anderen Spielern in der Saisonvorbereitung aus dem Mannschaftstraining genommen. Sein Vertrag beim FC läuft noch bis 2029. In 18 Pflichtspielen für Czestochowa blieb Rondic ohne Treffer, in Münster soll er nun den Angriff des Abstiegskandidaten verstärken.