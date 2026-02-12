Krösche: "Platz fünf oder sechs immer unser Ziel"

Sportvorstand Markus Krösche sieht den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt noch nicht als dauerhaften Kandidaten für die Champions League. "Wenn ich auf die Bundesliga schaue, haben wir mit Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig vier Klubs, die zwei, drei Stufen entfernt sind", erklärte der 45-Jährige gegenüber Transfermarkt.de: "Wir können es wie im letzten Jahr schaffen, das mal zu durchbrechen, wenn einer von diesen Klubs nicht so performt."

Es gehe für die SGE aber eher darum, "dahinter zu kämpfen", führte Krösche aus: "Es gibt in jedem Jahr – wie diesmal Hoffenheim – zudem eine Überraschungsmannschaft. Platz fünf oder sechs ist immer unser Ziel, und wir wollen auch versuchen, in Zukunft immer mit dabei zu sein. Alles andere wäre falsch und utopisch." In dieser Saison spielte die Eintracht zum fünften Mal in Serie im Europapokal.

"Wir haben in den letzten drei, vier Jahren auch international große Aufmerksamkeit erlangt", betonte der Sportvorstand: "Die Wahrnehmung von Eintracht Frankfurt vor allem mit Blick auf unsere Spieler, die zu großen Klubs gewechselt sind, hat sich verändert. Mittlerweile haben wir national wie auch international ein positives Image erreicht." Dies sei "für die Zukunft von Eintracht Frankfurt eine sehr gute Basis".