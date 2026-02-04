Legende Maier von Diskussionen um Neuer genervt

Torwart-Legende Sepp Maier hält von den Diskussionen über eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gar nichts - trotz der aktuellen Verletzung von Marc-André ter Stegen. "Das Thema nervt ein bisschen. Immer wenn etwas passiert, wird sofort nach Manu gerufen. Das zeigt zwar, welchen Stellenwert er hatte und immer noch hat, aber es hilft der aktuellen Mannschaft und Entwicklung nicht weiter", sagte der Weltmeister von 1974 bei Sport1.

Er schließe ein Comeback des fast 40 Jahre alten Keepers vom FC Bayern im DFB-Tor "ganz klar" aus. "Hat man etwas vom Bundestrainer dazu gehört? Nein. (...) Hört auf, immer wieder über eine Rückkehr zu spekulieren!", forderte Maier.

Man solle jetzt, so der 81-Jährige weiter, "nach vorne schauen. Die Mannschaft braucht Ruhe, Vertrauen und Klarheit. Oliver Baumann ist die Nummer eins, dahinter gibt es weitere gute Torhüter. Manuel Neuer bleibt Weltklasse - aber eben nicht mehr im DFB-Tor. Damit sollte es auch gut sein."

Die neuerliche Verletzung von ter Stegen bezeichnete Maier als "bitter, keine Frage. Aber wir sind nicht hilflos. Deutschland hat weiterhin gute Torhüter. Entscheidend ist, dass man jetzt geschlossen hinter der neuen Nummer eins steht und nicht wieder alte Baustellen aufmacht. Nur so kann man erfolgreich sein."

Für ter Stegen tue es ihm "persönlich extrem leid, denn er hat lange auf diese Rolle hingearbeitet. Durch seinen Wechsel zum FC Girona schien er wieder regelmäßig an Spielpraxis zu kommen. (...) Sportlich ist es natürlich ein Verlust, weil ter Stegen über Jahre hinweg auf absolutem Weltklasse-Niveau gespielt hat. Aber man darf jetzt auch nicht so tun, als würde deswegen alles zusammenbrechen", sagte Maier.