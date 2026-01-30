Leihe bis Saisonende: Heidenheim holt Dinkci zurück

Der 1. FC Heidenheim hat sich für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga noch einmal namhaft verstärkt und Eren Dinkci zurückgeholt. Wie der Tabellenletzte am Freitag bekannt gab, wechselt der 24 Jahre alte Offensivspieler bis zum Saisonende per Leihe vom SC Freiburg auf die Ostalb. Dinkci war bereits in der Saison 2023/24 an Heidenheim ausgeliehen, damals von Werder Bremen.

"Eren hat bei uns bekanntlich schon unter Beweis gestellt, was für außergewöhnliche fußballerische Qualitäten er in der Offensive besitzt und dass er menschlich bestens zu uns passt. Wir sind überzeugt, dass seine Verpflichtung bis zum Saisonende unsere Mannschaft verstärken wird", sagte der Heidenheimer Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. Aktuell hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt mit 13 Zählern zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

In der Heidenheimer Premierensaison in der Bundesliga hatte Dinkci gemeinsam mit Niklas Beste, mittlerweile ebenfalls in Freiburg, und dem heutigen Nationalstürmer Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) ein starkes Offensiv-Trio gebildet und hatte einen großen Anteil an einer erfolgreichen Spielzeit, an deren Ende sich der FCH für den Europapokal qualifizierte. In 34 Pflichtspielen kam er auf elf Tore und sechs Vorlagen und wurde von Bremen anschließend nach Freiburg verkauft.

Er selbst freue sich "sehr, wieder beim FCH zu sein. Egal, ob im Verein oder im Umfeld – ich habe mich in Heidenheim sehr wohlgefühlt, was ein ganz wichtiger Aspekt für meine Entscheidung bei dieser Leihe war", sagte Dinkci: "Ich möchte das Vertrauen, das in mich gesetzt wird, jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen und der Mannschaft bis zum Saisonende bestmöglich helfen, um wieder den Klassenerhalt zu schaffen."