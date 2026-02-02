Leipzig holt Gruda aus Brighton

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat zum Ende des Transferfensters noch einmal seine Offensive verstärkt. Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt der deutsche U21-Nationalspieler Brajan Gruda vom englischen Klub Brighton & Hove Albion per Leihe bis Saisonende nach Sachsen. Der 21-Jährige war 2024 vom FSV Mainz 05 auf die Insel gewechselt.

"Er bringt einen guten Speed mit, ist technisch versiert und kreativ, hat dazu eine starke Ballkontrolle. Mit seiner Einstellung, seinem Einsatz und seiner Physis passt er auch im Defensivverhalten zu unserem Stil. Er hat in der Premier League regelmäßig gespielt, insofern ist er fit und wird kaum Eingewöhnungszeit benötigen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Zu den Einsatzmöglichkeiten des U21-Vizeeuropameisters sagte Schäfer: "Wir sehen Brajan auf der Acht und der Zehn, wo er uns noch mehr Möglichkeiten gibt." Gruda kam für Brighton in der laufenden Saison in 20 Pflichtspielen auf drei Tore und drei Vorlagen.

Außerdem verpflichtete RB den niederländischen Junioren-Nationalspieler Ayodele Thomas. Der 18 Jahre alte Linksaußen kommt von der PSV Eindhoven und erhält einen Vertrag bis 2031. "Er ist ein schneller, trickreicher und wendiger Flügelstürmer, der immer wieder das direkte Duell sucht. Er zeigt zudem einen guten Zug zum Tor, sucht gern den Abschluss oder bereitet entscheidend vor", so Schäfer.