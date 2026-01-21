Leipzig: Ouédraogo fällt bis Ende März aus

Nationalspieler Assan Ouédraogo wird dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bis "voraussichtlich Ende März" fehlen. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, habe sich die Blessur, die der 19-Jährige beim 2:0 gegen den SC Freiburg am 14. Januar erlitten hatte, als "Sehnenverletzung im linken Knie" entpuppt. Diese werde "konservativ behandelt", Ouédraogo sei in den vergangenen Tagen eingehend untersucht worden.

Für Ouédraogo, der erst im vergangenen November für die deutsche Nationalmannschaft debütierte und auf die WM im Sommer hofft, ist es der nächste langwierige Ausfall. Bereits zum Ende des Vorjahres hatte er wegen einer Sehnenverletzung in der linken Kniekehle mehrere Wochen gefehlt.

"Die Verletzung von Assan war tatsächlich ein Schock für uns, nachdem er sich in den letzten Wochen erst wieder ins Team gekämpft hatte", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport des Tabellenfünften: "Seine Entwicklung in dieser Saison war bislang so positiv, auch sein Debüt in der Nationalmannschaft absolut verdient und beeindruckend."