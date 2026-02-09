Leipzig verlängert mit Torhütertrio um Gulacsi

Fußball-Bundesligist RB Leipzig setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Stammtorhüter Peter Gulacsi. Wie die Sachsen zwei Tage vor dem Pokal-Duell bei den Bayern mitteilten, verlängerte der Ungar seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nochmals um ein Jahr bis 2027. Im Zuge dessen weitete RB auch die Kontrakte von Ersatztorhüter Maarten Vandevoordt sowie der Nummer drei Leopold Zingerle aus. Während Vandevoordt vorzeitig um ein Jahr bis 2030 verlängerte, unterschrieb Zingerle ein neues Arbeitspapier bis 2028.

"Wir freuen uns sehr, mit unseren drei Torhütern frühzeitig verlängert zu haben", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: "Mit Pete, Maarten und Leo haben wir extrem viel Qualität auf der Position und sicherlich eines der stärksten Trios der Bundesliga beisammen." Auf Stammkeeper Gulacsi sei "jederzeit Verlass, er zeigt sich in seiner bereits elften Saison bei uns erneut als sicherer Rückhalt". Der 35-Jährige könne dem Team "mit seiner Erfahrung nach wie vor sehr viel geben".

Gulacsi war 2015 aus Salzburg nach Leipzig gewechselt und hat seitdem 360 Pflichtspiele absolviert. Er wird in seine zwölfte Saison für die Sachsen gehen. "Ich freue mich sehr, dass meine Reise bei RB Leipzig weitergeht", sagte der 58-malige ungarische Nationalspieler: "Der Klub und die Stadt sind meine zweite Heimat und Familie, daher war es für mich keine Frage, dass ich hier gern verlängern und in mein zwölftes Jahr gehen möchte."