Leipzigs Neuzugang Sani fällt wochenlang aus

RB Leipzigs Neuzugang Suleman Sani hat sich schon vor seinem ersten Spiel für den Fußball-Bundesligisten verletzt und wird für mehrere Wochen ausfallen. Wie Trainer Ole Werner am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bekanntgab, habe sich Sani im Training eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Werner sprach von einer Ausfallzeit von "vier bis sechs Wochen".

Sani war erst vor zwei Wochen vom slowakischen Erstligisten AS Trencin nach Leipzig gewechselt.

Gegen Mainz muss Werner außerdem auf Castello Lukeba (Kapselverletzung im Knie), Christoph Baumgartner (Gelbsperre) und Assan Ouédraogo (Knieverletzung) verzichten. Johan Bakayoko ist wieder im Mannschaftstraining. Ob er gegen Mainz im Kader steht, werde nach der Abschlusseinheit am Freitag entschieden, sagte Werner.