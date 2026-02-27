Leverkusen erneut ohne Vázquez

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss erneut ohne den verletzten Lucas Vázquez auskommen. Der Mann für die rechte Seite, der wegen muskulärer Probleme bereits große Teile der Hinrunde verpasst hatte, fällt laut Vereinsmitteilung vom Freitag für voraussichtlich mehrere Wochen mit einer nicht näher benannten Wadenverletzung aus.

Der Spanier war im Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegen Olympiakos Piräus (0:0) am Dienstag ausgewechselt worden. Den Befund brachte eine MRT-Untersuchung. Vázquez hat in der laufenden Saison neun von 22 möglichen Bundesligaspielen bestritten. Leverkusen empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FSV Mainz 05.