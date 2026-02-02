Leverkusen holt Oermann zurück - und verleiht Belocian

Bayer Leverkusen hat seine Defensive für die Rückrunde der Fußball-Bundesliga umstrukturiert. Die Leihe von U21-Vizeeuropameister Tim Oermann zu Sturm Graz beendete Bayer vorzeitig, der Innenverteidiger soll künftig die Abwehr der Werkself verstärken. Der 21-Jährige nimmt den Kaderplatz von Jeanuel Belocian ein, der gleichzeitig per Leihe bis Saisonende zum VfL Wolfsburg ging.

"Tim Oermann hat sich bei Sturm Graz in kürzester Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und dabei auch international in der Europa League wertvolle Erfahrungen gesammelt", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Angesichts seiner großen Fortschritte in den vergangenen Monaten kann Tim schon in dieser Saison zu einem wertvollen Spieler für Bayer 04 werden." Belocian hingegen brauche Spielzeit, "die er in Wolfsburg erhalten soll".

Oermann war im Sommer 2025 vom Bundesliga-Absteiger VfL Bochum verpflichtet worden. Sein Vertrag besitzt eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2029. In Graz absolvierte er wettbewerbsübergreifend 24 Spiele, davon 23 in der Startelf.