Mainz verlängert Vertrag mit Mwene

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den auslaufenden Vertrag mit dem österreichischen Nationalspieler Phillipp Mwene über das Saisonende hinaus verlängert. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Zur Vertragslaufzeit machten die Mainzer keine Angaben.

"Phillipp ist seit vielen Jahren eine wichtige Konstante in unserer Mannschaft – auf dem Platz, aber auch in der Kabine. Er ist ein überragender Charakter und hat sich mit seinen Leistungen und seinem Einsatz große Verdienste um unseren Verein erworben", sagte Sportdirektor Niko Bungert über den Außenverteidiger.

Mwene absolvierte am vergangenen Samstag beim Sieg in Leipzig (2:1) sein 100. Bundesligaspiel für die Rheinhessen. "Der Verein, das Umfeld und die Fans geben mir viel Vertrauen, und das bedeutet mir enorm viel. Ich fühle mich hier wohl und bin hochmotiviert, weiterhin alles für die Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele zu geben", sagte der 32-Jährige.