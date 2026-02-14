- Anzeige -
Fußball

Mainz vorerst ohne Bell

Der FSV Mainz 05 muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst auf Stefan Bell verzichten. Der Innenverteidiger erlitt bei der deutlichen Niederlage am Freitagabend bei Borussia Dortmund (0:4) eine Innenbandzerrung im rechten Knie. Das teilten die Mainzer nach Untersuchungen am Samstag mit. Bell stehe "in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung".

Wann der 34-Jährige wieder ins Training einsteigen kann, sei vom "individuellen Heilungsverlauf abhängig". Trotz einiger positiver Ergebnisse zuletzt, steckt Mainz weiter im Abstiegskampf.

