Fußball
Mainz vorerst ohne Bell
Der FSV Mainz 05 muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst auf Stefan Bell verzichten. Der Innenverteidiger erlitt bei der deutlichen Niederlage am Freitagabend bei Borussia Dortmund (0:4) eine Innenbandzerrung im rechten Knie. Das teilten die Mainzer nach Untersuchungen am Samstag mit. Bell stehe "in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung".
Wann der 34-Jährige wieder ins Training einsteigen kann, sei vom "individuellen Heilungsverlauf abhängig". Trotz einiger positiver Ergebnisse zuletzt, steckt Mainz weiter im Abstiegskampf.