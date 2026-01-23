Mainz wieder mit Amiri - Neuzugang Posch vor Debüt

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann im wichtigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wieder auf Schlüsselspieler Nadiem Amiri zurückgreifen. Der Mittelfeldmotor sei ebenso wie die Angreifer Benedict Hollerbach und Nelson Weiper nach Krankheit unter der Woche ins Training zurückgekehrt und stehe entsprechend am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung, sagte Coach Urs Fischer auf der Pressekonferenz.

Zu seinem Debüt dürfte der am Donnerstag vom FC Como ausgeliehene Verteidiger Stefan Posch kommen. "Er ist ein Kandidat für den Kader. Und wenn jemand ein Kandidat für den Kader ist, ist er auch eine Option für die Startelf", erklärte Fischer: "Er traut sich was im Spiel mit dem Ball. Er hat eine gute Geschwindigkeit, antizipiert Situationen gut. Daneben ist er auch torgefährlich, gerade bei Standards. Er hat eine gute Größte, scheut den Zweikampf nicht im Strafraum."

Posch habe "eine Qualität", so Fischer weiter: "Ich glaube, dass wir viel Freude an ihm haben." Eingeplant sei der Österreicher beim Tabellenvorletzten für die defensive Dreierkette, könne aber bei Bedarf auch auf den Schienen aushelfen.