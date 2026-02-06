Medien: Can fehlt BVB vorerst

Kapitän Emre Can wird Borussia Dortmund laut Medienberichten bis Ende des Monats fehlen - und damit die Play-offs in der Champions League verpassen. Bild und Sky berichteten am Freitagabend von einer Verletzung an der Leiste, wegen der der 32-Jährige vorerst pausieren müsse. Ob es fürs Duell mit Bayern München am 28. Februar genügt, sei derzeit offen. Die Personalsorgen in der Defensive vergrößern sich damit.

In der Königsklasse gegen Atalanta Bergamo wird Can wohl nicht zur Verfügung stehen. Das Hinspiel findet am 17. Februar in Dortmund statt, am 25. geht es in Italien ums Ticket fürs Achtelfinale. Nur drei Tage später folgt der Ligagipfel gegen den Rekordmeister.

In der defensiven Dreierkette sind Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton gesetzt. Cans Platz könnten Niklas Süle oder Ramy Bensebaini einnehmen. Würde ein weiterer Innenverteidiger verletzt ausfallen, wäre das für den BVB ein großes Problem. Leihspieler Aarón Anselmino wurde vom FC Chelsea zurückgeholt (und mittlerweile an Racing Straßburg verliehen), Filippo Mane fehlt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel länger.

Beim Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg wird neben Can wohl auch Karim Adeyemi fehlen. Dies berichteten die Ruhr Nachrichten.