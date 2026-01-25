Medien: Chelsea holt Anselmino aus Dortmund zurück

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss in der Rückrunde offenbar ohne Verteidiger Aaron Anselmino auskommen. Medienberichten zufolge kehrt die Leihgabe des FC Chelsea zurück nach London. Laut eines Berichts von The Athletic nutzte der Klub-Weltmeister dazu eine vertragliche Rückholoption. Ursprünglich war die Leihe des Argentiniers bis zum Saisonende vereinbart.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl würde damit sein Wille verwehrt werden. "Ich glaube, dass es für alle Beteiligten Sinn macht, dass Aaron auch in der Rückserie bei Borussia Dortmund bleibt. Er hat seinen Wert für uns in der Hinrunde bereits deutlich unter Beweis gestellt", hatte er Anfang Januar im Trainingslager gesagt: "Er hilft uns, sich selbst - und damit auch Chelsea."

Anselmino hatte beim BVB wettbewerbsübergreifend zehn Spiele absolviert, zuletzt wurde er beim jüngsten Bundesliga-Erfolg bei Union Berlin (3:0) eingewechselt. Nach der Rückkehr von Ramy Bensebaini vom Afrika-Cup stehen dem BVB auch im Falle eines Abgangs von Anselmino noch sechs Innenverteidiger zur Verfügung.