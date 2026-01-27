Medien: Frankfurt vor Verpflichtung von Trainer Riera

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht offenbar vor der Verpflichtung von Trainer Albert Riera. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, soll der Spanier bei den Hessen auf Dino Toppmöller folgen. Riera (43) ist aktuell noch beim slowenischen Conference-League-Teilnehmer NK Celje im Amt.

Mit seinem Klub schaffte er den Sprung in die Play-offs des Europacup-Wettbewerbs. Bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche soll der einstige Profi von Manchester City und dem FC Liverpool schon länger auf dem Radar sein.

Am Montagabend hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann gesagt, sein Klub werde "in Kürze" seinen neuen Trainer präsentieren: "Wir sind auf der Zielgeraden." Unter anderem war auch Marco Rose als möglicher Kandidat gehandelt worden.

Seit der Entlassung von Toppmöller Mitte Januar leitet Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier die Mannschaft, das wird auch am Mittwoch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (21.00 Uhr/DAZN) der Fall sein. Das Weiterkommen ist für die Hessen in der Königsklasse nicht mehr möglich.