Medien: Neuer verpasst Klassiker

Bayern München kann im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wohl doch nicht auf seinen Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen. Wie Sky und Bild berichten, ist der Torhüter nicht mit nach Dortmund gereist. Zuvor hatte Neuer noch am Abschlusstraining teilgenommen, Vertreter Jonas Urbig würde damit ein weiteres Spiel zwischen den Pfosten stehen.

Am Freitagmorgen war Trainer Vincent Kompany noch optimistisch. "Manu sieht eigentlich gut aus, wir haben gedacht, dass er vielleicht länger ausfällt", sagte der Belgier auf der Pressekonferenz: "Aber trotzdem möchte ich es noch einmal mit Manu besprechen." Die Bild schrieb nun von einer Vorsichtsmaßnahme.

Neuer hatte sich im Spiel bei Werder Bremen am 14. Februar (3:0) einen Faserriss in der linken Wade zugezogen und war zur Halbzeit ausgewechselt worden. Wegen der Verletzung verpasste er auch das Duell mit Eintracht Frankfurt (3:2).

"Es ist ein Klassiker, diese Spiele sind dermaßen wichtig, dass es wie ein kleiner Titel ist", sagte Kompany, dessen Mannschaft mit acht Punkten Vorsprung in das Duell geht. "Wir dürfen das so groß machen, wie es ist - und ich hoffe, dass es auch ein richtiges Topspiel wird. Nicht zwei Mannschaften, die Angst haben und nur auf die Punkte schauen", ergänzte der Belgier.

Bei seinem Team habe er in den vergangenen Tagen "gespürt, dass es eine Klassiker-Woche war. Es war gesundes Gift im Training, was ich liebe. Das sind die Spiele, für die man Fußball spielt. In meinem Kopf geht es nur ums Gewinnen. Die Möglichkeit dazu zu haben, diese Spiele zu gewinnen, ist das Geilste, was es gibt."