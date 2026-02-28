Meisterrennen entschieden? "Wäre größte Fußball-Sensation"

Lothar Matthäus traut Borussia Dortmund im Klassiker-Duell mit dem Meister aus München zwar etwas zu - das Titelrennen der Bundesliga ist aus seiner Sicht jedoch so gut wie gelaufen. Egal, was am Samstag (18.30 Uhr/Sky) passiere, "Bayern wird sich nicht den Vorsprung nehmen lassen", sagte der Sky-Experte am Freitag bei einem Medientermin in München: "Das wäre ja die größte Fußball-Sensation seit Kaiserslautern, die als Aufsteiger Deutscher Meister geworden sind."

Vor dem Topspiel beträgt der Vorsprung der Münchner auf den BVB bereits acht Punkte. Um eine Chance auf einen Sieg zu haben, müsse beim BVB "alles funktionieren", betonte Matthäus. Dafür müsse Dortmund aber auch das bittere Aus nach dem 1:4 in der Champions League bei Atalanta Bergamo wegstecken. "Ich hätte vor dem Bergamo-Spiel getippt, das wird ein Unentschieden. Nach dem Bergamo-Spiel sage ich, geht Bayern München natürlich als Favorit hinein."

Als möglichen Trumpf beim Aufeinandertreffen im Signal-Iduna-Park sieht Matthäus die Dortmunder Fans. Doch nach der Niederlage in der Königsklasse müsse die Mannschaft nun "ein Zeichen setzen und das Publikum mitnehmen. Du kannst nicht erwarten, dass 80.000 oder 75.000, die auf deiner Seite sind, die Mannschaft von Anfang an anfeuern nach der Enttäuschung in Bergamo".