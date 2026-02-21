Nach Ache-Traumtor: Hoffenheim nur Remis in Köln

Die TSG Hoffenheim ist im Kampf um die Champions-League-Plätze beim 1. FC Köln gestolpert. Die Kraichgauer kamen am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus - auch wegen eines überragenden Tores von Kölns Angreifer Ragnar Ache. Die Mannschaft von Christian Ilzer hielt damit zumindest ihre Serie beim Lieblingsauswärtsspiel aufrecht und ist nunmehr seit über elf Jahren in Köln ungeschlagen.

Ache brachte die Gastgeber mit einem traumhaften Fallrückzieher in Führung (15.). Ozan Kabak (45.) glich kurz vor dem Pausenpfiff für den Tabellendritten aus, ehe Andrej Kramaric (60.) die Partie in seinem 350. Pflichtspiel für die TSG zunächst drehte. Nur drei Minuten später wurde Said El Mala (63.) geschickt und traf nach seiner Vorlage zum 1:0 selbst zum Endstand. Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall auf der Tribüne, bei dem ein Fan reanimiert werden musste.

Bei der "absoluten Herkulesaufgabe" Hoffenheim wollte Köln laut Kwasniok mit "voller Überzeugung attackieren". Dafür setzte der 43-Jährige auf Shootingstar El Mala, der für den früheren Hoffenheimer Marius Bülter begann und im Hinspiel den Siegtreffer erzielt hatte. Eric Martel, der für Rav van den Berg in der Innenverteidigung gewichen war, kam kurzfristig für Jan Thielmann zum Einsatz, da sich dieser beim Aufwärmen verletzte. Ilzer schenkte der gleichen Startelf wie beim überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Freiburg das Vertrauen.

Bei zehn Grad und Nieselregen sahen die 49.600 Zuschauer zunächst einen schleppenden Beginn. Wegen des medizinischen Notfalls blieben die Anhänger beider Fanlager still. Das änderte sich nach einem Geniestreich der Marke Tor-des-Monats von Ache schlagartig. Der Angreifer verwertete eine El-Mala-Flanke per Fallrückzieher und hellte die Stimmung im Müngersdorfer Stadion für kurze Zeit auf.

Auch im Anschluss spielte die Heimmannschaft schnell und schnörkellos und kam durch Jakub Kaminski (21.) und Martel (23.) zu guten Gelegenheiten. Die TSG meldete sich in Person von Andrej Kramaric im Spiel an. Der Kroate scheiterte jedoch an Torhüter Marvin Schwäbe (29.). Besser machte es aus Hoffenheimer Sicht kurz vor der Halbzeit Ozan Kabak, der eine flache Hereingabe in die rechte Torecke versenkte. In der Nachspielzeit hatte die TSG mit einem sehenswert herausgespielten Angriff zudem die Riesenchance zur Führung, kam aber zu keinem klaren Abschluss.

Nach der Pause drückte der Tabellendritte auf die Führung. Kramaric verwertete dann nach einem Lattentreffer per Abstauber. Nur drei Minuten später lief El Mala aus der eigenen Hälfte los, traf wie schon im Hinspiel und beendete seine sechs Spiele andauernde Torflaute.