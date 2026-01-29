Nach "deutlichem Rückschritt": Bauer erwartet "eine Reaktion"

Trainer Daniel Bauer glaubt trotz des jüngsten Rückschlags an einen Turnaround beim kriselnden Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. "Wir werden morgen ein anderes Gesicht zeigen. Ich bin total davon überzeugt, dass wir morgen eine Antwort geben, eine Reaktion zeigen", sagte der 43-Jährige vor dem Duell mit dem 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky).

Nach der bitteren Niederlage beim FSV Mainz 05 (1:3) am vergangenen Spieltag richtet sich der Blick der Wölfe auf Platz zwölf (19 Punkte) weiter nach unten. "Wir waren zuletzt einfach unter Stress noch nicht stabil genug in unseren Abläufen", erklärte Bauer. Die Partie in Mainz sei "ein deutlicher Rückschritt" gewesen, "auf einmal war alles weg. Wir haben es sehr intensiv aufgearbeitet und hatten eine sehr gute Trainingswoche."

Angesprochen auf die mal wieder prekäre Tabellensituation der Wölfe, die ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken, sagte Bauer: "Es ist immer ein großes Thema in Wolfsburg, dass man von Qualität spricht und uns viel besser und weiter sieht. Ich glaube, der Ist-Zustand, der Status Quo auch der letzten Spielzeiten, war nicht besser." Für ihn drücke sich Qualität auch in "konstanten Leistungen aus", erklärte Bauer: "Da sind wir im Moment nicht besser als der Tabellenplatz, auf dem wir gerade stehen." Allerdings, betonte Bauer, sei klar, "dass wir uns verbessern wollen". Dazu habe die Mannschaft in Köln im direkten Duell die Chance.