Nach 400 Tagen: Henrichs gibt Comeback

Die Leidenszeit hat ein Ende. Nach mehr als einjähriger Pause wegen eines Achillessehnenrisses hat Nationalspieler Benjamin Henrichs sein Comeback gegeben. Beim 3:0 (0:0) von RB Leipzig beim 1. FC Heidenheim kam der Außenverteidiger in der 90. Minute für Torschütze Ridle Baku aufs Feld.

Der 28-Jährige hatte die schwere Verletzung am 20. Dezember 2024 erlitten - exakt 400 Tage später durfte Henrichs endlich wieder ran.

"Ich bin sehr erleichtert, ich habe sehr viele Spiele verpasst, zwei Operationen gehabt und einige Komplikationen", sagte Henrichs mit Tränen in den Augen im DAZN-Interview: "Ich habe echt hart für diesen Moment gearbeitet, um hier auf dem Platz zu stehen."

Auch die RB-Verantwortlichen und Henrichs' Mitspieler freuten sich. "Wir wissen, was er für eine Leidenszeit hinter sich hat. Es hat über ein Jahr gedauert, bis er wieder den grünen Rasen für ein Pflichtspiel betreten hat. Von daher sind wir überglücklich", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer bei Sky. Baku betonte: "Er gibt uns als Mannschaft etwas, was vorher vielleicht ein bisschen gefehlt hat."