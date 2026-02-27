Neuer fit für den Klassiker

Bayern München kann im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wohl auf seinen Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen. "Manu sieht eigentlich gut aus, wir haben gedacht, dass er vielleicht länger ausfällt", sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag und ergänzte: "Aber trotzdem möchte ich es noch einmal mit Manu besprechen."

Sollte ein zu hohes Risiko bestehen, stünde Jonas Urbig als Ersatz bereit. Neuer hatte sich im Spiel bei Werder Bremen am 14. Februar (3:0) einen Faserriss in der linken Wade zugezogen und war zur Halbzeit ausgewechselt worden. Wegen der Verletzung verpasste er auch das Duell mit Eintracht Frankfurt (3:2).

"Es ist ein Klassiker, diese Spiele sind dermaßen wichtig, dass es wie ein kleiner Titel ist", sagte Kompany, dessen Mannschaft mit acht Punkten Vorsprung in das Duell geht. "Wir dürfen das so groß machen, wie es ist - und ich hoffe, dass es auch ein richtiges Topspiel wird. Nicht zwei Mannschaften, die Angst haben und nur auf die Punkte schauen", ergänzte der Belgier.

Bei seinem Team habe er in den vergangenen Tagen "gespürt, dass es eine Klassiker-Woche war. Es war gesundes Gift im Training, was ich liebe. Das sind die Spiele, für die man Fußball spielt. In meinem Kopf geht es nur ums Gewinnen. Die Möglichkeit dazu zu haben, diese Spiele zu gewinnen, ist das Geilste, was es gibt."