Partnerschaft mit Antlers: Gladbach hofft auf Japan-Talente

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bemüht sich künftig verstärkt um den japanischen Markt. Die Rheinländer gaben am Dienstag die Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft mit Rekordmeister Kashima Antlers bekannt und betonten dabei ihre Hoffnungen auf "Impulse in den Bereichen internationale Markenentwicklung, Wissensaustausch und Scouting". Langfristiges Ziel der Kooperation mit Asiens früherem Champions-League-Sieger sei ein "Weg für japanische Spieler zu Borussia in den europäischen Fußball".

"Borussia pflegt seit vielen Jahren eine besondere Beziehung zu Japan, geprägt von gegenseitigem Respekt, sportlicher Wertschätzung und kultureller Offenheit. Die Partnerschaft mit Kashima Antlers knüpft an diese Tradition an und gibt ihr einen zukunftsorientierten Rahmen. Sie steht für einen langfristigen Austausch, der über den Fußball hinaus Wirkung entfalten kann", kommentierte Präsident Rainer Bonhof die "nach einer detaillierten Analyse" beschlossene Einigung auf eine Zusammenarbeit mit den 100 km von Tokio entfernt beheimateten Antlers.