Polzin krank: Aber Duell mit Vorgänger wohl nicht gefährdet

Trainer Merlin Polzin vom Hamburger SV liegt flach - aber das mit Spannung erwartete Duell mit seinem Vorgänger und ehemaligen Chef Steffen Baumgart ist wohl nicht gefährdet. "Ein Großraumbüro hat auch seine Nachteile, zuletzt waren einige aus dem Trainerteam angeschlagen, nun hat es Merlin erwischt", sagte sein Co-Trainer Loic Favé am Donnerstag vor dem Spiel gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Es ist hoffentlich nicht allzu schlimm, sodass er rechtzeitig fit wird. Wir gehen nicht davon aus, dass er am Wochenende fehlen wird."

Falls es doch so kommen "sollte, dann vertraut Merlin uns im Trainerteam voll. Wir gestalten viele Dinge zusammen. Es würde sich nicht allzu viel verändern." Baumgart kehrt am Wochenende erstmals nach seiner Zeit als HSV-Trainer zurück ins Volksparkstadion. Von Februar bis November 2024 war der heutige Union-Coach in Hamburg verantwortlich, Polzin folgte auf den 54-Jährigen und schaffte im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Bundesliga.

Unter Umständen könnte Angreifer Jean-Luc Dompé erstmals nach seiner Alkohol-Fahrt in den Kader der Hamburger zurückkehren. Der Franzose habe nach seiner Suspendierung in dieser Woche "wieder alle Einheiten mitgemacht", sagte Favé, "wir werden darüber sprechen, ob es für den Kader reicht. Er will dem Verein und der Mannschaft etwas zurückgeben. Er ist sehr motiviert im Training. Diese Reaktion erwarten wir auch."