Profivertrag bis 2030: Leverkusen bindet Top-Talent Culbreath

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den deutschen U19-Nationalspieler Montrell Culbreath mit einem Profivertrag bis 2030 ausgestattet. Das teilte der Vizemeister am Donnerstag mit. Der Offensivspieler hatte erst im Dezember im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig seinen Einstand bei den Profis und mit dem Treffer zum 3:1-Endstand auch gleich seine Tor-Premiere gefeiert.

Für Culbreath, der vergangene Woche bei Olympiakos Piräus (0:2) auch sein Champions-League-Debüt gab, gehe damit "ein Herzenswunsch in Erfüllung". Der 18-Jährige war vor zweieinhalb Jahren aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern nach Leverkusen gekommen. "Mich bei einem Champions-League-Klub wie Bayer 04 für solch einen langfristigen Zeitraum empfehlen zu können, ist ein Traum", sagte er.

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zufolge habe sich Top-Talent Culbreath "in den zurückliegenden Jahren in unseren U-Teams hervorragend entwickelt und auch in vielen Trainingseinsätzen mit der Profimannschaft seine guten Perspektiven aufgezeigt".