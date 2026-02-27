"Er ist einsatzbereit": Burkardt drängt in die Startelf

Fußball-Nationalstürmer Jonathan Burkardt nähert sich nach seiner langen Verletzungspause der Startelf von Eintracht Frankfurt. "Ich würde sagen, er ist in einer perfekten Verfassung, fantastisch", sagte SGE-Trainer Albert Riera am Freitag. Burkardt habe "wirklich gut gearbeitet". Ob der 25-Jährige am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg von Beginn an spielen wird, ließ Riera zwar offen, "aber er ist einsatzbereit".

Burkardt war aufgrund einer Wadenverletzung über zwei Monate ausgefallen. Am vergangenen Wochenende gab der Angreifer im Auswärtsspiel bei Bayern München (2:3) nach Einwechslung sein Comeback und erzielte per Elfmeter den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3.

Für das wichtige Duell mit Freiburg um die internationalen Plätze setzt Riera auch auf die Lehren aus der Niederlage von München. Dass sich die Eintracht nach einem 0:3-Rückstand zurückgekämpft habe, zeige "den Charakter und die Persönlichkeit" der Mannschaft. "Wir haben nichts geändert. Wir haben weiter auf die gleiche Weise gespielt", sagte Riera: "Es war eine Niederlage, aber für uns war es wie ein Sieg – genau deswegen."