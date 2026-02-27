"Ganz anderes Gesicht": Kovac fordert Reaktion gegen Bayern

Borussia Dortmund will das Debakel von Bergamo rechtzeitig zum Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München aus dem Kopf bekommen. "Wir haben das aufgearbeitet, aber auch klipp und klar gesagt: Das, was war, ist vorbei", sagte Trainer Niko Kovac vor dem Duell des Verfolgers mit dem um acht Punkte enteilten Tabellenführer: "Jetzt beschäftigt uns nur das Spiel am Samstag."

Darauf, versicherte Kovac, "freuen wir uns alle. Wir wollen ein ganz anderes Gesicht zeigen als in Bergamo." Nach einem 2:0 im Hinspiel hatte der BVB das Rückspiel der Champions-League-Playoffs am Mittwoch bei Atalanta Bergamo 1:4 verloren.

Nico Schlotterbeck hatte in Italien auf der Bank die Rote Karte gesehen, ist aber in der Liga spielberechtigt - und fit. "Er ist bereit, von Beginn an zu spielen", sagte Kovac, ebenso wie sein Kapitän: "Emre Can hat das gut verkraftet, auch er ist einsatzbereit." Julian Ryerson fehlt gesperrt.

Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) will der BVB "alles geben, um den deutschen Meister zu besiegen. Wir brauchen ein volles, gutes Westfalenstadion mit einer guten Atmosphäre. Ich hoffe, wir können das Spiel offenhalten."

Er sehe das Duell allerdings "isoliert, nur die drei Punkte", betonte Kovac. "Titel hier, Titel da - es geht um das Spiel."