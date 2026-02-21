"Glücklicher" Musiala hofft auf schnelle DFB-Rückkehr

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hofft nach seiner schweren Verletzung auf eine Berufung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele im März, will sich aber auch nicht zu sehr unter Druck setzen. "Ich glaube schon daran", sagte der 22-Jährige mit Blick auf die Partien gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März). Aber er müsse erst "wieder in diesen Rhythmus reinkommen. Mein Mindset ist, dass ich einfach Spiel für Spiel nehme."

Musiala, der im DFB-Team als großer Hoffnungsträger gilt, hatte am Samstag beim 3:2 gegen Frankfurt erstmals seit dem 4. April 2025 wieder ein Bundesligaspiel von Beginn an bestritten. "Ich bin glücklich. Ich sehe von Woche zu Woche die Schritte nach vorne, die ich mache. Ich wünsche mir natürlich, dass alles schneller geht und ich der Mannschaft viel Energie geben kann. Aber ich habe durch die Verletzung auch Geduld gelernt", so der Münchner Jungstar.

Konkrete Ziele will er deshalb nicht nennen, hofft aber auch in Richtung Weltmeisterschaft, "dass ich am Ende der Saison besser bin als andersherum. Deswegen bin ich mit den Steps jetzt glücklich."

Über seine Wadenbeinfraktur und die Sprunggelenksluxation, die er sich im Juli bei der Klub-WM zugezogen hatte, will er gar nicht mehr "groß nachdenken. Manchmal passe ich trotzdem auf. Es ist im Unterbewusstsein, dass man dann manche Sachen nicht so macht. Aber ich habe von Spiel zu Spiel immer mehr Vertrauen in meinen Fuß", sagte Musiala, der am 17. Januar sein Comeback gefeiert hatte.