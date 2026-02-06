"Kränzchen widmen": Fischer von Becker-Verpflichtung begeistert

Die Last-Minute-Verpflichtung seines früheren Spielers Sheraldo Becker hat Trainer Urs Fischer zu einem Sonderlob für die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 veranlasst. Dem Team um Sportdirektor Niko Bungert und Sportvorstand Christian Heidel müsse man dafür "schon ein Kränzchen widmen", sagte der Schweizer vor dem Ligaspiel des Tabellen-16. gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30/Sky) schmunzelnd.

"Das ist schon außergewöhnlich, dass wir einen Spieler von seinem Format so kurzfristig auf den letzten Drücker verpflichten konnten", erklärte Fischer. Erst zehn Minuten vor der Schließung des Winter-Transferfensters sei die Leihe des niederländischen Angreifers vom spanischen Erstligisten CA Osasuna laut des 59-Jährigen perfekt gewesen. Die Mainzer hatten mit der Verpflichtung auf den langfristigen Ausfall von Stürmer Benedict Hollerbach (Achillessehnenriss) reagiert.

Ob Becker, der bereits bei Union Berlin in der Bundesliga unter Fischer überzeugt hatte, beim Mainzer Fastnachtsspieltag schon im Kader steht, verriet der Mainzer Trainer nicht. Es sei zumindest "eine Möglichkeit", sagte Fischer: "Er kam aus dem Trainingsbetrieb, hat also keine großen Anlaufschwierigkeiten."

Ob mit oder ohne Becker: Sollte die Konkurrenz mitspielen, könnten die Mainzer dank des Aufwärtstrends der vergangenen Wochen unter Fischer schon mit einem Remis erstmals seit dem 5. Spieltag wieder über dem Relegationsplatz stehen. In seiner Ansprache spiele das jedoch keine Rolle, erklärte der Mainzer Coach. "Für Konjunktiv bin ich der Falsche", sagte Fischer.