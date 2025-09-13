"Mehrfach geknackt": Schmidt fürchtet langen Pacarada-Ausfall

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim muss offenbar länger auf Neuzugang Leart Pacarada verzichten. Trainer Frank Schmidt habe nach der frühen Auswechslung des Linksverteidigers bei der 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Borussia Dortmund mit ihm gesprochen, "da meinte Paca, es habe mehrfach geknackt". Schmidt befürchtet eine schwere Knieverletzung, wie er bei Sky sagte. Der 30-Jährige war bei seinem Debüt im FCH-Trikot nach sieben Minuten verletzt ausgewechselt worden.

Zuvor blieb er ohne Fremdeinwirkung unglücklich mit seinem linken Fuß im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie ein. Doch nicht nur seine Verletzung war ein Rückschlag für den FCH, nach 22 Minuten hatte Budu Siwsiwadse die Rote Karte gesehen. Sein Foul mit gestrecktem Bein an Felix Nmecha sei "sicher keine Absicht gewesen, der Platzverweis aber "berechtigt, ganz klar", so Schmidt.

Nach einer "dummen" ersten Halbzeit blieb sein Team aber anschließend ohne weiteren Gegentreffer. Vor allem dank "Arbeit und Diant Ramaj", sagte er. Die BVB-Leihgabe im Heidenheimer Tor hatte mehrfach gut pariert - trotdem stand am Ende die dritte Niederlage im dritten Ligaspiel und Platz 18 zu Buche.