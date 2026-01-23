"Philosophie schärfen": Hjulmand pocht auf Wiedergutmachung

Nach dem schwachen Auftreten in der Champions League bei Olympiakos Piräus setzt Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand auf Wiedergutmachung. "Wir müssen unbedingt eine Leistung auf den Platz bringen, um den Sieg zu holen", sagte der Däne am Freitag.

Nach der 0:2-Niederlage habe man "viel gesprochen und analysiert" und wolle nun "unsere Philosophie gegen Werder schärfen." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt die Werkself Werder Bremen im ausverkauften Stadion.

Zurück im Kader wird dann Exequiel Palacios sein. Der Mittelfeldspieler stand seit September vergangenen Jahres aufgrund einer Adduktorenverletzung nicht mehr auf dem Platz. Hjulmand sagte über ihn: "Er hat diese großen Emotionen und sehr viel Erfahrung. Wir freuen uns, dass er zurück ist. Und die nächsten Wochen kann er in unser Spiel reinkommen." Er sei wie der "lion in the cave" und "bereit zu spielen."

Bayer verlor die vergangenen beiden Ligaspiele und steht aktuell auf Tabellenplatz sechs. In diesem Jahr erzielten die Leverkusener bislang nur ein Tor - und das war ein Elfmeter. "Es ist leicht als Trainer, wenn du alles gewinnst, aber jetzt müssen wir unseren Charakter zeigen. Und für mich ist das eine große Motivation", sagte Hjulmand.