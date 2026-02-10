"Schwerwiegende Verletzung": Wolfsburg vorerst ohne Fischer

Der VfL Wolfsburg muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorerst auf seinen Außenverteidiger Kilian Fischer verzichten. Der 25-Jährige habe am Samstag beim 1:2 gegen Borussia Dortmund ohne "gegnerische Einwirkung eine schwerwiegende Verletzung in der linken Adduktorenmuskulatur" erlitten, teilte der VfL am Dienstag mit. Fischer fehle "bis auf Weiteres".

Fischer kommt in dieser Saison auf bislang zwölf Einsätze in Pflichtspielen. Gegen den BVB war er bereits nach 17 Minuten ausgewechselt worden. Wolfsburg belegt aktuell den 15. Platz und hat aus den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt geholt.