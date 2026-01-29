RB Leipzig verpflichtet Defensiv-Talent Kone

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seine Defensive mit Abdoul Kone verstärkt. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird der 20 Jahre alte Innenverteidiger von Stade Reims zu den Roten Bullen wechseln und unterschrieb einen Vertrag bis 2031. Kone wird bis Saisonende weiter auf Leihbasis für Reims in der Ligue 2 spielen und zur Saison 2026/27 fest zum Kader von RB Leipzig stoßen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein großes Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten. Abdoul ist ein großer und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Der Franzose debütierte im Mai 2024 in der Ligue 1, bestritt insgesamt sieben Erstliga-Spiele und absolvierte in der laufenden Saison 18 Pflichtspiele (ein Tor, ein Assist) in der zweiten franzöischen Liga.