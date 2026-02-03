Riera wollte nur die Bundesliga: "Bereit für diesen Schritt"

Eintracht Frankfurts neuer Trainer Albert Riera wusste schon lange ganz genau, was er wollte - und zwar unbedingt in die Bundesliga. "Ich bin seit etwa zwei Jahren überzeugt, dass die Bundesliga der nächste Schritt ist, den ich machen möchte", sagte der Spanier bei seinem Amtsantritt im Vereins-TV der Eintracht: "Ich bin bereit für diesen Schritt. Ich bin überzeugt, dass es der richtige Schritt und der richtige Verein ist."

Bei allem Respekt vor seiner spanischen Heimat oder etwa auch der italienischen Serie A sei Riera klar gewesen, er wolle "nach Deutschland gehen und dort arbeiten". Auch, was die SGE sich von ihm erwarten kann, erklärte der 43-Jährige und wirkte dabei sehr geordnet und klar. "Wenn ich zu einem Verein komme, sage ich als Erstes, dass ich keine Titel, keine Siege und keine Punkte versprechen kann", sagte er.

Riera könne aber garantieren, "dass wir mehr als nur Ergebnisse schaffen werden. Wir werden einen Stil, eine Identität schaffen. Eine Möglichkeit für all die Menschen, die Eintracht Frankfurt lieben, sich mit uns zu identifizieren und stolz darauf zu sein, wie wir Dinge angehen." Er sprach gar davon, dass der Stil, den er etablieren wolle, "vieles vom Tiki-Taka widerspiegeln" werde: "Aber das bedeutet nicht alles."

Der 43 Jahre alte Spanier übernahm am Montag die Mannschaft als Nachfolger von Dino Toppmöller. Sein Debüt feiert der neue Coach am Freitag beim Auswärtsspiel bei Union Berlin (20.30 Uhr/Sky). Zuletzt betreute Riera NK Celje in Slowenien. Dass er in Slowenien bereits Meister und Pokalsieger wurde, sei für ihn lediglich "ein guter Start. Aber im Fußball gibt es nie genug. Was geschehen ist, ist geschehen und in der Vergangenheit", sagte Riera: "Im Fußball gibt es keinen Kredit."