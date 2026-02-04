Schlechte Bayern-Phase? Tah winkt ab

Erst die Niederlage gegen den FC Augsburg, dann das Unentschieden beim Hamburger SV - steckt der FC Bayern in einer Mini-Krise? Verteidiger Jonathan Tah winkt ab. Es fühle sich "nicht so an, als würden wir in einer schlechten Phase stecken", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler bei Sky.

Richtig sei aber, dass die Gegner sich besser an den Bayern-Stil anpassten, weil sie "ausreichend Zeit hatten, sich anzuschauen, was Vincent Kompany möchte. Da müssen wir uns wieder adaptieren. Vielleicht ist das gerade genau diese Phase, die jetzt schon wieder vorbei sein kann."

In der Münchner Kabine herrsche der Geist vor, "dass wir jeden Gegner schlagen können", betonte Tah und ergänzte: "Ich glaube, in dieser Saison ist alles drin für uns."

Der Teamgeist sei dabei ein großer Trumpf. "Die Atmosphäre ist sehr positiv. Das Miteinander ist etwas Besonderes. Nicht nur die Mannschaft, auch das Trainerteam und alle darum", sagte Tah: "Wir ziehen an einem Strang. Das Besondere daran ist, dass man es nicht verkrampft tut, sondern auch mit sehr viel Spaß und Leidenschaft dabei ist. Dieser Mix führt dazu, dass man am Ende erfolgreich sein kann."