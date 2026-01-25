Schlotterbecks Vertragspoker: "Habe Deadline gesetzt"

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat für die Entscheidung über seine Zukunft bei Borussia Dortmund einen klaren Zeitrahmen. "Ich habe für mich irgendwann eine Deadline gesetzt, die werde ich aber nicht sagen. Ich glaube schon, dass ich vor dem Sommer eine Grundsatzentscheidung treffen werde. Ich fühle mich wohl, dennoch ist es keine leichte Entscheidung. Ich bin Bauchmensch", sagte Schlotterbeck nach dem 3:0 (1:0) bei Union Berlin am Sky-Mikrofon.

Er werde sich "irgendwann mit Papa und Keven (Bruder/d. Red.) zusammensetzen und eine Entscheidung treffen", sagte der 26-Jährige. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft noch bis 2027. Sollte Schlotterbeck seinen Vertrag nicht verlängern wollen, müsste Dortmund ihn im kommenden Sommer verkaufen, wenn er noch eine Ablöse kassieren will. Beim BVB geben sie sich jedoch optimistisch.

"Wir wünschen uns alle, dass er bleibt, da er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Er ist die Identifikation dieses Klubs. Der Verein wird alles tun, um ihn hierzuhalten. Unterm Strich muss er entscheiden - ob ja oder nein. Mein Gefühl ist ein positives", sagte Coach Niko Kovac. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken fügte an: "Wir sagen schon seit ein paar Wochen, dass wir in Gesprächen sind. In Zeiten, in denen Spieler immer schneller wechseln, wäre es natürlich ein überragendes Zeichen."

Beim Sieg in Berlin hatte Schlotterbeck ein starkes Spiel abgeliefert und den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (54.) geköpft.