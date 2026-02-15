Schwierige Phase für Union: "Gefährliche Tabellensituation"

Sieben Partien ohne Sieg, die Defensive löchrig und das Programm schwierig: Steffen Baumgart erlebt mit Union Berlin eine knifflige Phase - und spricht dies klar aus. "Es ist eine gefährliche Tabellensituation", sagte der 54-Jährige nach dem 2:3 (1:2) bei seinem Ex-Klub Hamburger SV am Samstag. Union befinde sich in einer "Spirale nach unten."

Die Köpenicker haben noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 und gegen Bayer Leverkusen ein schwieriges Heimspiel vor der Brust. "Die Situation ist nicht einfach, aber auch nicht unlösbar", sagte Baumgart: "Es ist ja auch nicht so, dass wir komplett danebenliegen."

Auch Kapitän Christopher Trimmel warnte. "Wir haben in den letzten vier Spielen zehn Gegentore gefangen. Das ist definitiv zu viel", sagte Trimmel und schätzte wie Baumgart die Situation als "schon gefährlich" ein: "Wir sind jetzt in einer schlechten Phase, was das Ergebnis betrifft. Und da müssen wir schnell raus."