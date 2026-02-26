Sky-Umfrage: Kompany Vorbild im Kampf gegen Rassismus

Nach seiner viel beachteten Rede sehen viele Fußball-Interessierte Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany als Vorbild im Kampf gegen Rassismus. Dies gaben 78 Prozent aller Befragten bei einer repräsentativen Sky-Umfrage an, die durch die Sportbusiness & Research Beratung ONE8Y durchgeführt wurde. 74 Prozent gaben allerdings auch an, dass die Bundesliga-Klubs generell noch mehr gegen Rassismus unternehmen sollten.

Kompany hatte zuletzt in einer Pressekonferenz Vinicius Junior von Real Madrid nach dem Rassismus-Vorfall im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon verteidigt und dabei auch Benfica-Trainer José Mourinho für dessen Kommentare im Nachgang scharf kritisiert. Gleichzeitig sprach sich Kompany aber auch generell für einen besseren Umgang innerhalb der Gesellschaft aus.

Vor dem 114. Topduell in der Bundesliga zwischen den Bayern und Borussia Dortmund herrscht bei immerhin 74 Prozent der Befragten "große Vorfreude", bei den jungen Fans (bis 24 Jahre) sogar bei 79 Prozent. Bei den Gründen für die Lust auf den Klassiker wurden als häufigste Antworten die "hohe sportliche Qualität" (50 Prozent) sowie "Tradition und Rivalität" (46) benannt. Als Gewinner des Spiels tippen 62 Prozent auf den FC Bayern, 75 Prozent betrachten einen Münchner Sieg als die Entscheidung im Titelrennen.