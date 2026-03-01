Spieler des Tages: Harry Kane (Bayern München)

Die Rekordjagd ging im Jubel um die Vorentscheidung im Titelrennen unter, doch seinen herausragenden Stellenwert für das Spiel von Bayern München hatte Harry Kane auch so bewiesen. Die Bestmarke von 41 Toren von Robert Lewandowski sei "in Reichweite", sagte der Doppelpacker nach dem 3:2 (0:1) bei Borussia Dortmund bei Sky: "Ich muss versuchen, über diesen Zeitraum konstant zu bleiben. Dann werden wir Ende April oder Anfang Mai sehen, ob es möglich ist."

Herausragende 30 Tore in 24 Saisonspielen hat Kane erzielt, dem englischen Superstar bleiben jetzt noch zehn Partien, um Lewandowski Bestmarke zu überflügeln. Der Pole war übrigens auch der einzige Spieler, der zum identischen Zeitpunkt mehr Tore auf dem Konto hatte (am 24. Spieltag 2020/21 stand er bei 31 Toren in 23 Einsätzen). Wie will Kane Lewandowskis fünf Jahre alte Rekordmarke knacken? "Ich muss einfach weitermachen wie bisher."

In Dortmund hatte vor allem Joshua Kimmich stark gespielt, doch Kane bewies seine überragenden Fähigkeiten im Torabschluss. Eine Kombination über Kimmich und Serge Gnabry veredelte er zum 1:1 (54.), dann verwandelte er einen Foulelfmeter (70.). Es war sein vierter Bundesliga-Doppelpack in Folge.

Er sei "auf jeden Fall gerade in einem guten Moment", sagte der 32-Jährige bescheiden: "In solchen Momenten, in solchen Spielen, musst du bereit sein. In einer Saison gibt es Phasen, in denen dir die Dinge einfach zufallen und in deine Richtung laufen – und genau in so einer Phase bin ich gerade."

Elf Punkte Vorsprung auf den BVB haben die Bayern nun, der 35. Meistertitel ist so gut wie sicher. "Ich glaube nicht, dass es vorbei ist", sagte Kane pflichtbewusst: "Wir müssen fokussiert bleiben."