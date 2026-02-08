Spieler des Tages: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Niko Kovac wusste schon vor dem Anpfiff, was er an Serhou Guirassy hat. "Wir brauchen ihn, er ist ein toller Stürmer und ein toller Mensch", lobte der Trainer von Borussia Dortmund seinen zuletzt oft glücklosen Angreifer bei Sky. Mal durch "eine kleine Flaute" zu gehen, sei normal - sein Tief scheint der 29-Jährige aber überwunden zu haben.

Zwar agierte Guirassy im Duell mit dem kriselnden VfL Wolfsburg am Samstag zunächst eher unauffällig, im entscheidenden Moment war er jedoch zur Stelle. In der 87. Minute stand der Torjäger goldrichtig und schlug eiskalt zu. Mit seinem Treffer zum 2:1 (1:0)-Endstand sicherte er seinem Team nicht nur drei Punkte, sondern sorgte auch dafür, dass der BVB dem Spitzenreiter Bayern München weiter dicht auf den Fersen bleibt.

In den vergangenen Wochen hatte Kovac seinen Schützling oft verteidigen müssen, dieser zahlt ihm das Vertrauen derzeit zurück. Schon beim mühevollen Sieg gegen das Schlusslicht 1. FC Heidenheim (3:2) hatte Guirassy in der Vorwoche mit einem Doppelpack einen Dortmunder Rückschlag im Meisterrennen verhindert. In Wolfsburg legte er nun nach, drei Treffer in den vergangenen zwei Partien - mehr als in seinen 15 Bundesligaspielen zuvor zusammen.

Guirassy sei derzeit "wieder auf einem guten Weg", erklärte Kovac: "Ich hoffe, es geht noch steil nach oben, aber im Moment bin ich sehr zufrieden mit ihm."