Sportwetten: Angeknockter BVB klarer Außenseiter im Topspiel

Bayern München kann im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga am Wochenende für eine Vorentscheidung sorgen - und laut Sportwettenanbieter bwin stehen die Chancen dafür gut. Der deutsche Rekordmeister geht mit einer Siegquote von 1,66 als klarer Favorit in das Topspiel gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, der nach seinem vermeidbaren Aus in der Champions League mit Wut im Bauch in die Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gehen wird.

Sollte der BVB einen überraschenden Sieg einfahren und für neue Spannung im Meisterschaftskampf sorgen, zahlt der Anbieter das 4,33-fache des Einsatzes aus. Die Bayern können mit einem Sieg auf elf Punkte davonziehen.

Im Abstiegskracher zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim sehen die Buchmacher die zuletzt kriselnden Bremer in der Favoritenrolle (1,83). Ein Heidenheimer Sieg würde das 4,10-fache des Einsatzes einbringen.