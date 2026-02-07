Sprung aus dem Keller: Mainz landet nächsten Befreiungsschlag

Der FSV Mainz 05 hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den nächsten wichtigen Sieg eingefahren und erstmals seit dem 5. Spieltag die Abstiegszone verlassen. Beim 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg feierte das Team von Trainer Urs Fischer den dritten Sieg nacheinander und sprang zum ersten Mal seit mehr als vier Monaten von den letzten drei Tabellenplätzen weg. Seit der Übernahme des Schweizers im Dezember verlor Mainz erst ein Spiel.

Sportdirektor Niko Bungert freute sich bei Sky über einen "weiteren Schritt" im Abstiegskampf: "Wir wissen genau, wie hart jeder einzelne Schritt ist. Es waren knackige 90 Minuten, Augsburg hat einen guten Job gemacht", sagte der 39-Jährige. Die Mainzer seien "ein Stück weit cleverer und glücklicher im Strafraum" gewesen. "Wir wissen aber trotz des Schritts unten raus, dass es ein spannender Weg wird."

Strafstoß-Doppelpacker Nadiem Amiri (8., 79.) schoss die Gastgeber durch einen schmeichelhaften und einen klaren Foulelfmeter zum Sieg. Die Augsburger Mannschaft von Manuel Baum musste nach zwei Siegen am Stück wieder einen Rückschlag wegstecken, steht aber weiter über dem Strich.

Die Aussicht auf den Sprung aus dem Tabellenkeller, in den die 05er Ende September abgerutscht und seitdem nicht mehr herausgekommen waren, hatte Fischer kalt gelassen. "Für Konjunktiv bin ich der Falsche", hatte er im Vorfeld gewöhnt ruhig gesagt. Nach der Verletzung von Benedict Hollerbach (Achillessehnenriss) beim 2:1-Auswärtssieg bei RB Leipzig begann Silas im Sturm. Neuzugang Sheraldo Becker saß zunächst auf der Bank.

Die Mainzer erhielten in ihrem "Fastnachtsspieltag" ein frühes Geschenk: Elvis Rexhbeçaj streifte Stefan Bell beim Klärungsversuch wohl leicht am Knie (5.). Der Innenverteidiger ging etwas theatralisch zu Boden, Schiedsrichter Patrick Ittrich gab Elfmeter nach mehreren Minuten der Überprüfung und Amiri verwandelte locker.

Die Augsburger übernahmen das Ruder, der Mainzer Torwart Daniel Batz verhinderte mit Paraden gegen Alexis Claude-Maurice (19.) und Mert Kömür (26.) den Ausgleich. Im zweiten Durchgang zeigten sich die Mainzer aktiver, Silas (50.) vergab die große Möglichkeit auf das 2:0.

Ansonsten blieb die Partie umkämpft, aber arm an Höhepunkten. Becker kam für den glücklosen Silas zu seinem Bundesliga-Comeback und verzog kurz nach seiner Hereinnahme einen Schuss aus guter Position deutlich (66.), wenige Momente darauf scheiterte der Niederländer aus spitzen Winkel an Finn Dahmen. Auch Batz zeichnete sich nochmal aus und hielt gegen Kömür (77.). Kurz darauf legte Amiri nach.