St. Pauli: Jones fällt monatelang aus

Rückschlag im Abstiegskampf: Der FC St. Pauli muss monatelang auf Angreifer Ricky-Jade Jones (23) verzichten. Der Engländer hat sich in der Partie bei Bayer Leverkusen (0:3) im DFB-Pokal am Dienstag die Syndesmose am rechten Sprunggelenk gerissen, das gab der Tabellenvorletzte am Donnerstag im Anschluss an eine MRT-Untersuchung bekannt.

Jones wird sich am kommenden Montag in München operieren lassen, "um das Gelenk nachhaltig zu stabilisieren", wie es weiter hieß. Jones werde "mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen".