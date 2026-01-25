Syndesmose-Verletzung: Rössing-Lelesiit fehlt Hamburg lange

Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss wie befürchtet länger auf Alexander Rössing-Lelesiit verzichten. Wie der Aufsteiger nach MRT-Untersuchungen am Sonntagnachmittag mitteilte, zog sich der Angreifer im Stadtderby beim FC St. Pauli "einen hochgradigen Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk" zu und wird "mehrere Monate" fehlen.

Am Montag sollen weitere spezielle Untersuchungen folgen, anhand derer entschieden wird, ob eine Operation erforderlich ist. Rössing-Lelesiit war am Freitagabend in der Anfangsphase des Stadtderbys heftig von Adam Dzwigala gefoult worden und musste frühzeitig ausgewechselt werden.

In der laufenden Saison kommt der 19 Jahre alte Norweger wettbewerbsübergreifend auf 14 Einsätze, wartet aber noch auf einen Treffer.