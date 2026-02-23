Thioune kämpferisch: "Wille und Energie ungebrochen"

Drei Spiele mit Daniel Thioune, drei Niederlagen für Werder Bremen - doch der neue Coach der Hanseaten zeigt sich unverändert kämpferisch. "Ich bin gekommen, dem Verein und dem Team zu helfen. Mein Wille und meine Energie sind ungebrochen", sagte der Nachfolger von Horst Steffen nach der 1:2 (0:0)-Niederlage am Sonntag.

Werder rutschte nach der 13. Partie ohne Erfolg auf den direkten Abstiegsplatz 17 ab. Am kommenden Samstag kommt nun das Schlusslicht 1. FC Heidenheim zum nächsten Kellerduell. "Der gesamte Fokus geht jetzt auf Heidenheim", sagte Thioune: "Wir haben in sechs Tagen die nächste Chance."

Er kenne sich mit anspruchsvollen Situationen aus, betonte der 51-Jährige, der weiter von seinen Profis die Konsequenz im Spiel vermisst. "Es ist grotesk, so viele falsche Entscheidungen von so guten Fußballern zu sehen", sagte Thioune. Dennoch sei er optimistisch, dass sie die Situation auch wieder drehen könne.