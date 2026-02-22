Trotz Krise: Jobgarantie für Polanski

Trotz der jüngsten Talfahrt des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat Sportchef Rouven Schröder seinem Trainer Eugen Polanski den Rücken gestärkt und ihm vorerst eine Jobgarantie erteilt. "Er hat das volle Vertrauen. Eugen tut alles, um die Mannschaft gut einzustellen", sagte Schröder bei DAZN nach dem 1:2 (0:1) beim SC Freiburg. Polanski werde "mit seinem Trainerteam alles Mögliche tun, die Mannschaft bestmöglich gegen Union Berlin einzustellen".

Die Pleite in Freiburg bedeutete das siebte Spiel ohne Sieg in Serie, in der Rückrunde verbuchte der Tabellen-14. noch gar keinen Erfolg und liegt nur knapp vor dem Relegationsplatz. Es sei nun wichtig, "dass wir als Team wissen, worum es geht", sagte Schröder und schlug Alarm: "Wenn wir so mitspielen, wird es mit den Punkten eng." Die Mannschaft müsse die Fesseln lösen, die Leistung werde "in der Liga in der Form nicht reichen".

Die Pleite ärgerte Schröder, auch in Freiburg sei "sicherlich etwas möglich gewesen". Allerdings mahnte der 50-Jährige auch in brenzliger Lage: "Nur mit dem Dampfhammer drauf zu hauen, ist auch keine Lösung. Aber es ist niemand dabei, der es unterschätzt."