Verstärkung für die Abwehr: Wolfsburg holt Adjetey aus Basel

Der kriselnde VfL Wolfsburg hat seine anfällige Defensive mit Jonas Adjetey verstärkt. Wie der Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga am letzten Tag des Transferfensters mitteilte, kommt der 22 Jahre alte Innenverteidiger vom FC Basel aus der Schweiz nach Niedersachsen. Der ghanaische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2030.

"Jonas ist ein physisch sehr starker Spieler, schnell und zweikampfstark. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unsere Defensive brauchen", sagte Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler über den Neuzugang aus seiner Heimat.

Laut Medienberichten überwiesen die Wölfe rund 9,5 Millionen Euro an den Schweizer Double-Gewinner. Verstärkung in der Defensive kann der VfL gut gebrauchen: Mit 42 Gegentreffern stellt die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer die drittschlechteste Abwehr der Liga, nur Eintracht Frankfurt und Schlusslicht 1. FC Heidenheim haben mehr Tore kassiert (je 45).