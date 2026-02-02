Vertrag bis 2031: Augsburg holt Angreifer Ogundu

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat seine Offensive breiter aufgestellt. Wie der Tabellenelfte am Montagabend mitteilte, wechselt der nigerianische Angreifer Uchenna Ogundu vom türkischen Erstligisten Alanyaspor nach Augsburg und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2031. Medienberichten zufolge zahlt Augsburg rund sechs Millionen Euro an Alanyaspor, der Klub hatte den Abschied bereits vorher verkündet.

"Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seinem Zug in die Tiefe passt er perfekt zu uns und bringt zusätzliche Variabilität in unser Spiel", sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber. Der 19-Jährige kam in 17 Ligaspielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen, im Pokal erzielte er in drei Einsätzen einen weiteren Treffer.

Zuvor hatten die Augsburger bereits Thomas Kastanaras vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der Stürmer soll zunächst in der U23 Spielpraxis sammeln, Weber traue ihm jedoch auch "den nächsten Schritt zu".