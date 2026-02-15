VfB feiert Demirovic: "Hat mir den Arsch gerettet"

Nach seinem Doppelpack war Ermedin Demirovic das Lob seiner Mitspieler sicher. "Er ist ein Strafraumstürmer durch und durch, wir müssen ihn einfach nur füttern", sagte Deniz Undav nach dem 3:1 (1:0) des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln und ergänzte lachend: "Eigentlich musste ich vorher schon das 1:0 machen. Er hat mir den Arsch gerettet."

Nach 70 Sekunden war Undav frei vor FC-Keeper Marvin Schwäbe aufgetaucht, lupfte diesem aber den Ball in die Arme. Stattdessen traf Demirovic (15., 84.) doppelt, Undav (90.+2) besorgte den Endstand. Auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth freute sich "ganz besonders" für Demirovic: "Weil er sich heute reingehauen hat, aufgeopfert hat, alles versucht hat, extrem gepresst hat." Kurzum, so Wohlgemuth: "In der Offensive funktioniert es sehr gut."

Das darf aus Stuttgarter Sicht gerne so bleiben. Bereits am Donnerstag (21.00 Uhr) ist der VfB im Hinspiel der Play-offs der Europa League bei Celtic Glasgow gefordert - und voller Vorfreude. "Das ist schon was Besonderes", sagte Demirovic mit Blick auf die berüchtigte Stimmung im "Paradise": "Das ist natürlich ein Highlight, im Celtic Park auflaufen zu dürfen. Es wird kein einfaches Spiel. Der Respekt ist da. Aber ich glaube, wir können da mit einer breiten Brust auftreten."